I “bouquet del gusto” per la festa della mamma

In occasione della festa della mamma arrivano per la prima volta a Milano Food City i “bouquet del gusto”, composizioni a base di frutta e verdura di stagione e a Km zero realizzate in diretta dal gruppo Donne Impresa di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza per un regalo bello e al tempo stesso gustoso. L’appuntamento è per domani, domenica 13 maggio, dalle ore 9.30 alle 13, in piazza Castello nel capoluogo lombardo.

Da quello a base di carote e prezzemolo a quello con rapanelli e asparagina, fino al mazzo di fiori di zucchina e rucola, sono diverse le proposte che le imprenditrici agricole della Coldiretti creeranno durante la mattinata. Sarà possibile anche farsi confezionare la propria composizione “pret a porter” da portare a casa: una volta scelto l’abbinamento, infatti, i consumatori interessati saranno invitati a fare la spesa nei banchi dell’ortofrutta del mercato di Campagna Amica, per poi tornare nello spazio eventi e farsi confezionare il proprio regalo.

Sempre in piazza Castello, spiega Coldiretti Lombardia, oltre al mercato contadino aperto dalle 9 alle 20 e alla possibilità di gustare street food con i prodotti del territorio, dalle 9.30 alle 18.00 sono previsti per i bambini laboratori a cura delle fattorie didattiche dedicati a biodiversità, vita in campagna e latte, questi ultimi in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi in occasione dell’iniziativa “Latte days”.

Dalle 18.00 alle 19.00 è in programma l’agriaperitivo e per tutta la giornata, nello spazio dedicato agli agriselfie sarà possibile scattarsi una foto ricordo con attrezzi e accessori della vita contadina.