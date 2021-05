I fondisti delle Alpi centrali scendono in pista

Ufficializzate le squadre 2021/22, primo raduno allo Stelvio dal 9 al 13 Giugno

Con la presentazione a società e tecnici sono stati resi noti i nominativi delle squadre dello sci di fondo del Comitato Alpi Centrali. All’incontro, svolto via web il 26 maggio, oltre ai responsabili tecnici del Comitato e degli sci club che si occupano della disciplina hanno partecipato il presidente del Comitato Franco Zecchini, il vice presidente Marco Bocchiola e Carmelo Ghilardi in veste di consigliere federale. Rispetto alla scorsa stagione il numero degli atleti inseriti nella compagine delle Alpi Centrali rimane identico con 12 ragazze e 7 ragazzi.

Si è visto infatti che con questo tipo di organizzazione il lavoro è stato proficuo, non per niente le Alpi Centrali si sono piazzate al primo posto, davanti al Veneto e all’Alto Adige, nella classifica finale per Comitati nella Coppa Italia Giovani Rode 2020/21.

Una squadra “corta” ma aperta a nuovi possibili inserimenti in relazione ai meriti sportivi. Nessuno, è stato ribadito durante la presentazione, ha il posto fisso ma le convocazioni verranno effettuate per scelta tecnica. Nello staff composto da Corrado Vanini, Morris Galli, Thomas Bormolini, e Luigi Schena è stato inserito Simone Ripamonti in qualità di tecnico di skiroll.

Quest’anno infatti il Comitato, non allestendo la squadra regionale di questa disciplina, parteciperà con i ragazzi della rappresentativa regionale di fondo ad alcune gare di circuito nazionale. Il primo raduno dei fondisti delle Alpi Centrali si terrà allo Stelvio dal 9 al 13 Giugno per proseguire a Livigno dal 2 al 5 Luglio.

Ai raduni autunnali verranno invitati anche i quattro atleti (Silvia Santus, Carlo Bettini, Stella Giacomelli, Stefano Epis) della staffetta delle Alpi Centrali medaglia d’oro ai Campionati Italiani under 14.

«Da questa stagione – sottolinea il presidente Alpi Centrali Franco Zecchini – come Comitato ci siamo organizzati con uno staff medico che durante i raduni effettuerà tamponi rapidi ai partecipanti al loro arrivo, il tutto a carico delle Alpi Centrali Per questo abbiamo già a disposizione 1500 test rapidi in modo da essere pronti con i primi appuntamenti ad applicare il protocollo Fisi. Il tutto è stato reso possibile grazie a Regione Lombardia e al CONI regionale ».

Il Comitato Alpi Centrali sarà parte attiva del meeting dedicato allo sci di fondo, patrocinato dalla FISI, che si terrà a fine agosto a Bobbio Penice, organizzato dall’omonimo Sci Club, capitanato da Marco Labirio, e dall’Amministrazione Comunale della località piacentina.