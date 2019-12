“Ineguagliabili interpreti del lombardismo” così l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli aveva definito i Legnanesi presentando a Palazzo Lombardia il volume realizzato dalla Regione

“Ineguagliabili interpreti del lombardismo” così l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli aveva definito i Legnanesi presentando a Palazzo Lombardia il volume realizzato dalla Regione in occasione del 70° anniversario, lo spettacolo (‘Teatro della Luna’ di Milano dal 31 dicembre all’8 marzo 2020) e il film per la tv ‘Non c’è Natale senza panettone’ andato in onda su Retequattro....https://monzaindiretta.it/societa/i-legnanesi-compiono-70-anni/