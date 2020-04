I test sierologici utili strumenti d'indagine anti covid-19

Il reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, diretto dal professor Galli ha sperimentato con ottima sensibilità e specificità l’esecuzione di test rapidi su goccia di sangue.

A due mesi dall’inizio della pandemia e col crescere del numero di contagiati diviene indifferibile la necessità di disporre di test di laboratorio in grado di mappare la diffusione del virus Sars-Cov-2 nella popolazione. Tale richiesta è ancora più urgente per far ripartire in sicurezza e a pieno ritmo il Paese entrando nella fase due.

Se nell’emergenza sanitaria è stata preminente la disponibilità di posti letti in terapia intensiva e in degenza per i malati di Covid oggi, che la pressione si sta riducendo fortemente, è fondamentale potenziare gli strumenti di diagnosi e di prevenzione nella comunità anche per scongiurare la ripresa di focolai epidemici. Certamente questi strumenti andavano potenziati prima per ridurre la diffusione del contagio e a questo riguardo si scontano dei ritardi variabili da regione a regione.

Lo strumento principale per la diagnosi di una persona infetta e contagiosa è il tampone naso-faringeo, un test che viene inviato ai laboratori con tempi di risposta variabili da 24 ore fino a 3-4 giorni. È noto però che vi sono delle possibilità diagnostiche molto più rapide da 15-20 minuti a 1 ora, sperimentate con successo in Corea ed in molti altri Paesi e che oggi vengono adottate in alcune regioni come il Veneto, l’Emilia-Romagna ed il Lazio.

Prima urgenza quindi diffondere e potenziare questi test anche nelle altre regioni come la Lombardia ed il Piemonte per velocizzare e diffondere le diagnosi.

L’evidenza del virus nella persona è l’unica possibilità di mettere in luce il grado di contagiosità e quindi di ripresa di focolai epidemici. Questa metodica va eseguita nella persone sintomatiche, anche con un solo sintomo, ad esempio la tosse come ha detto un Governatore regionale ( non seguito dai fatti !) su persone a contatto 48 ore prima e sui lavoratori prima del rientro al lavoro. Inoltre su tutti gli operatori socio sanitari perché è ampiamente noto che gli ospedali e le strutture socio-sanitarie come le RSA possono essere i principali focolai epidemici. Non è pensabile di eseguire i tamponi su tutta la popolazione.

Seconda urgenza sanitaria è quella di individuare i soggetti portatori di anticorpi sviluppati dall’organismo in risposta al contatto con coronavirus. Questo test sierologico ha una chiara indicazione per individuare gli immuni in un processo di valutazione epidemiologica e di monitoraggio.

Sono in commercio due tipi di test eseguiti sul sangue: quantitativi su sangue prelevato da una vena e qualitativi più rapidi su goccia di sangue prelevato con pungidito. Entrambi gli esami evidenziano la presenza di anticorpi IGM presenti nella fase clinica e subclinica e le IGG che si evidenziano quando il paziente è guarito. In entrambi i casi comunque, se il soggetto risulta positivo, dovrà eseguire il tampone per sapere se è negativo quindi non contagioso.

Non tutti i test ed in particolare quelli rapidi rispondono ai necessari requisiti di affidabilità e quindi debbono ottenere la certificazione Ce, dell’Organizzazione mondiale della sanità e nel nostro Paese dal Comitato medico scientifico della protezione civile e dell’Istituto superiore di sanità. Le caratteristiche indispensabili sono l’accuratezza d’analisi, la possibilità di automazione per incrementare i volumi i tempi di esecuzione la disponibilità di reagenti e i rapporti costi-benefici

La Regione Lombardia ha avviato il 23 Aprile nelle province più colpite l’esecuzione dei test sierologici con prelievo in accordo con il Policlinico San Matteo di Pavia. Il reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, diretto dal professor Galli ha invece sperimentato con ottima sensibilità e specificità l’esecuzione di test rapidi su goccia di sangue. La speranza è che si proceda con la massima velocità e diffusione autorizzando un elevato numero di laboratori ovviando ai ritardi registrati per l’esecuzione dei tamponi .

Costituiscono quindi la chiave vincente per il monitoraggio della popolazione. Alcuni Comuni, tramite i loro sindaci, hanno richiesto il tampone su tutta la popolazione, ma questa procedura sarebbe molto dispendiosa.

Meglio eseguire il test sierologico più veloce ed economico che ci dà l’informazione sulla diffusione del virus e sui soggetti positivi che eseguire il tampone per individuare, isolare e prevenire.