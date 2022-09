I tre giorni più piovosi da inizio anno in vista

Le aree più a rischio di nubifragi. Avvisi Protezione Civile

E’ ormai quasi certa una fase piovosa sull’Italia tra il 24 e il 27 settembre. Saranno molte le regioni che beneficeranno di piogge abbondanti, e quindi utili per iniziare a rimuovere la siccità, ma, proprio per questo, più esposte a nubifragi, esondazioni. In effetti, una intensa e fresca perturbazione nata a Sud della Groenlandia si è mossa verso il Regno Unito e, venerdì 23 settembre, ha raggiunto la Francia.

Ma nel suo movimento verso Sudest nella notte di sabato 24 settembre porterà le prime piogge su Piemonte, Val D‘Aosta, Liguria, Ovest Lombardia. Ma nel corso del 24 settembre interesserà tutto il Nord Italia, Toscana, Umbria, Marche. Il 25 settembre piogge su tutto il Centronord, Campania, Gargano, Isole, bassa Calabria. per saperne di più...https://www.meteogiuliacci.it/news/i-tre-giorni-pi%C3%B9-piovosi-da-inizio-anno-vista-236186