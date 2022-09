I Vigilet a Tirano riprendono servizio

Come gli anni scorsi hanno risposto all’avviso del comune di Tirano l’associazione Bambini del Mondo per la sicurezza dei bambini all'ingresso della scuola

Con l'inizio dell'anno scolastico, come è consuetudine, è ripreso anche il servizio di assistenza per l'attraversamento in sicurezza dei piccoli studenti all'ingresso e all'uscita delle scuole primarie di Tirano da parte dei “Vigilet”: i vigili con il gilet.

Come gli anni scorsi hanno risposto all’avviso del comune di Tirano l’associazione Bambini del Mondo che presidierà la scuola Vido, l'Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus e Retiche Sky che saranno presenti presso la scuola Marinoni di Madonna di Tirano, mentre la scuola Credaro sarà presidiata dalla Polizia Locale che, anche quest’anno, ha formato i nuovi volontari.

“La collaborazione con le associazioni Bambini del Mondo, Comunità Il Gabbiano Onlus e Retiche Sky è ormai consolidata ed è un bell’esempio dell’importanza del fare rete e della partecipazione - dichiara l’assessora alle politiche sociali e alla partecipazione dei cittadini Doriana Natta – Ringrazio nuovamente tutte le volontarie e i volontari, chi ha svolto il servizio negli anni scorsi e coloro che hanno deciso di intraprendere questa esperienza dedicando un po' del loro tempo ai piccoli alunni e alunne. Grazie alla polizia locale che non fa mai mancare il suo prezioso supporto”

"Per il nuovo anno scolastico il Comune di Tirano conferma il servizio di attraversamento stradale nei pressi delle sedi della scuola primaria - dichiara la delegata all'istruzione Camilla Pitino -. Questo prezioso servizio è possibile grazie all'impegno di numerosi volontari che hanno rinnovato la loro disponibilità anche per il presente anno scolastico a beneficio dei più piccoli e delle famiglie ".