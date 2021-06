I Vikings Valtellina al campionato “5-Men”

Il progetto CSI per il Football Americano nasce nell'estate 2017 con l'obiettivo di rendere sostenibile e fruibile sul territorio nazionale la pratica di questa disciplina sportiva, arrivata in Italia nel corso degli anni ‘80 e promossa a livello agonistico dalla FIDAF.

E’ nato così un progetto, gestito dal Comitato CSI di Lecco, per promuovere una sana passione sportiva, da vivere nella condivisione e nella solidarietà, nel pieno rispetto delle regole del gioco e dei suoi protagonisti. Le "mission" di questo progetto, che è partito con la stagione sportiva 2017-18 con diverse forme di attività, di sperimentazione e di promozione della disciplina sono le seguenti: fornire la possibilità alle squadre già esistenti di potersi confrontare in forme di campionato che abbraccino le diverse specialità, a partire da "7-LEAGUE" e "5-MEN"; promuovere la diffusione della dimensione giovanile della disciplina attraverso il Flag Football (U 17); proporre percorsi di aggiornamento formativo per gli istruttori tecnici e per i quadri dirigenti delle squadre.

Dopo l’inevitabile stop imposto dal Covid, sono ripartiti i confronti sportivi anche per il Football Americano targato CSI. Il settore agonistico di questa promettente disciplina sportiva è tornato in campo a partire dall’inizio di giugno con la terza edizione del Campionato "5-Men".

Si tratta della dimensione "entry level" dell'approccio agonistico (tackle) con il Football Americano. Questo Campionato è infatti pensato in modo particolare per tutti i team di nuova costituzione e per i team più strutturati che hanno al loro interno un gruppo di atleti che vuole crescere. Insomma, finalmente si è tornati a giocare! Un traguardo raggiunto al culmine di una stagione sportiva sino ad ora dedicata al potenziamento formativo ed organizzativo del settore, con due obiettivi ottimamente centrati: il corso di formazione per allenatori e quello per i nuovi arbitri del settore.

Ad Alessandria quattro anni fa si era giocato il primo confronto in assoluto del progetto CSI Football Americano, da Alessandria è ricominciato il percorso agonistico. Dieci le squadre iscritte al "5-Men", con 6 regioni rappresentate: Lombardia, Piemonte, Veneto, Campania, Lazio ed Abruzzo. Bears Alessandria, Valtellina Vikings e Vikings Cavallermaggiore nel gruppo Nord Ovest, Commandos Brianza, Wildcats Cremona e Cocai Terraferma nel gruppo Nord Est, Campania Seabucks, Bufali Latina, Goblins Lanciano e Speck Pescara nel gruppo Centro Sud.

Domenica 6 Giugno si sono giocati i concentramenti Nord-Ovest e Centro-Sud, la settimana successiva in campo le tre squadre del girone Nord-Est. Per i team vincenti i raggruppamenti del Nord e per le prime due classificate del gruppo Centro Sud si è avverato il sogno di arrivare a Firenze domenica 27 Giugno alle Final - Four nazionali nel bellissimo Guelfi Sport Center, casa dei Guelfi Firenze Team che milita in Serie A.

Nei concentramenti i Valtellina Vikings hanno prima vinto contro i Bears Alessandria per 34 a 20 e poi perso contro i Vikings Cavallermaggiore per 14 a 6. Proprio quest’ultima squadra è approdata alla finale contro i Cocai TerraFerma, vinta dai veneti per 28 a 6.