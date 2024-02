I vini valtellinesi protagonisti a "I 3 bicchieri 2024" a New York

Regione Lombardia e i suoi vini saranno protagonisti dell’evento ‘Tre bicchieri 2024’ che si terrà oggi a New York presso il Metropolitan Pavillon.

Regione Lombardia e i suoi vini saranno protagonisti dell’evento ‘Tre bicchieri 2024’ che si terrà oggi a New York presso il Metropolitan Pavillon. Presente l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

“Un’occasione importante e prestigiosa per il nostro sistema vino – commenta Beduschi – e un’opportunità da cogliere per farsi conoscere sempre più e meglio dal più importante mercato mondiale, nell’ottica di ampliare il business incontrando non solo i tanti appassionati, ma un pubblico selezionato di professionisti”.

L’evento, organizzato da Gambero Rosso, vedrà come special guest la Regione Lombardia, al centro di una master class tenuta da esperti che racconteranno i territori lombardi, le loro tradizioni vinicole e le produzioni uniche, offrendo anche la possibilità di degustare i vini selezionati. Oltre alla partecipazione diretta delle cantine premiate con i tre bicchieri, saranno inoltre presenti a New York i consorzi di tutela dei vini di Valtellina, Oltrepò Pavese, Lugana e Valtenesi, per garantire una ancora più ampia partecipazione delle eccellenze vinicole della Lombardia. Nel corso della serata, a cui sarà presente anche il Console Generale d’Italia Fabrizio Di Michele, l’assessore Beduschi consegnerà anche il premio del Gambero Rosso al miglior ristorante italiano della città di New York.

“La presenza di giornalisti, addetti ai lavori e ristoratori durante l’evento – prosegue Alessandro Beduschi – offre un’importante vetrina per le cantine lombarde e i consorzi di tutela, per promuovere le molte sfumature dei nostri vini: dalle bollicine di Franciacorta ai rossi di Valtellina e Oltrepò, dal Valtenesi Chiaretto fino ai bianchi del Lugana.

“La Lombardia – conclude l’assessore Beduschi – è un territorio ricco di tradizioni vinicole e di eccellenze enologiche che riflettono l’amore e l’impegno dei nostri produttori. Siamo davvero fieri di presentare a un pubblico internazionale la diversità e la qualità dei nostri vini, che sono certo troveranno sempre più estimatori anche in questo contesto di caratura mondiale”.

Le cantine lombarde presenti all’evento di New York con i loro vini ‘3 bicchieri’

Franciacorta

Barone Pizzini;

Bellavista;

Ferghettina;

Mirabella;

Ricci Curbastro.

Oltrepò Pavese

Calatroni;

Conte Vistarino;

Cordero San Giorgio;

Fiamberti;

Tenuta Mazzolino;

Tenuta Travaglino.

Valtenesi

Costaripa;

Giovanni Avanzi.

Valtellina

Mamete Prevostini – Convento San Lorenzo.

Lugana

Perla del Garda