Idroelettrico, Lombardia modello da imitare

La legge regionale è la chiave di svolta per il sistema di montagna

L’Assessore di Regione Lombardia con delega a Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Risorse energetiche, Massimo Sertori é intervenuto venerdì 29 Marzo, a Genova, al seminario organizzato da FederBim sul tema delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

Regione Liguria, che sul territorio ospita 5 grandi derivazioni idroelettriche, guarda con interesse al percorso che sta facendo Regione Lombardia nel settore idroelettrico. Da quest’ultima proviene circa un quarto della produzione idroelettrica nazionale, e vengono generati utili significativi.

Una legge importante che arriva dopo 20 anni di inadempienza statale e che, alla scadenza delle concessioni, consegna i beni "bagnati", come dighe e canali, gratuitamente alle Regioni, mentre per i beni “asciutti”, come edifici o turbine, prevede un pagamento dei canoni aggiuntivi. Le regioni avranno il potere di assegnare le concessioni in maniera indipendente, e di lasciare sul territorio, dove insistono le centrali, le risorse generate che saranno utilizzare per uno sviluppo sostenibile.

Con la legge nazionale e la declinazione della conseguente regionale, che le Regioni avranno tempo di legiferare entro il 31 Marzo 2020, secondo l’assessore Sertori «Daremo benzina ai territori montani che ospitano le dighe, andando ad aumentare gli investimenti economici e ad efficientare la produzione di energia idroelettrica. Attraverso una gestione pubblico/privata - ha spiegato l’assessore valtellinese - potremo gestire in futuro le grandi derivazioni non guardando solo all’interesse economico che, per quanto sia legittimo, a volte non converge con gli interessi generali della collettività».

L’assessore ha accennato poi alla crisi idrica, soprattutto allo stato di salute del Lago di Como: «potremo risolvere il problema in via definitiva solo attraverso la legge regionale che andiamo a scrivere. Per questo motivo una gestione pubblico-privata potrá massimizzare gli utili, mettendo in superficie gli interessi generali, come il livelli dei laghi, la tutela del patrimonio ittico o le esigenze agricole».