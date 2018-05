Il 118 un'eccellenza lombarda

L'assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta le dichiarazioni del presidente nazionale della Società Italiana Sistema Mario Balzanelli

«Comprendo che a livello nazionale possano esserci problemi sul sistema di soccorso salva-vita del 118, sottolineo però che il nostro 'modello Lombardo' non

presenta alcuna criticità e lo testimonia il fatto che esso è preso come punto di riferimento al quale si ispirano anche altre Regioni». E' quanto afferma l'assessore al Welfare di Regione Lombardia commentando le dichiarazioni del presidente nazionale della Società italiana Sistema(Sis) 118 Mario Balzanelli.

«La situazione che il presidente descrive per Milano non corrisponde alla realtà», aggiunge l'assessore al Welfare di Regione Lombardia . Infatti, in ogni ambulanza in dotazione (circa 100) sono presenti soccorritori qualificati e certificati che sono sotto la continua supervisione dei medici specialisti della Centrale operativa. Sono presenti, inoltre, mezzi di soccorso avanzato con infermieri a bordo anche questi in continuo contatto con i medici della Centrale.

«C'e' inoltre da considerare - prosegue l'assessore - che a Milano vi è una capillare presenza di strutture ospedaliere per cui i tempi di trasferimento non sono cosi' lunghi da mettere a rischio la vita dei pazienti soccorsi».

Conclude il rappresentante regionale, la nostra Centrale operativa del 118 riceve esclusivamente le chiamate di soccorso sanitario già filtrate dalla Centrale operativa dell'112 della provincia di Milano; questo comporta un carico di lavoro inferiore delle chiamate in entrata riducendo le chiamate inappropriate. Sicuramente è auspicabile anche da parte nostra un maggior stanziamento di risorse da parte del Governo nazionale per il sistema di emergenza, ma solo per rendere ancora più efficiente un servizio che grazie alla virtuosità lombarda rappresenta già un'eccellenza.