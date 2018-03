Il bormino Olcelli campione nel lancio del peso

Nel getto del peso Allievi/e Patrick Olcelli (US Bormiese), tricolore Cadetti in carica, si conferma con un buon 14.87

Nella prima giornata dei Campionati Regionali invernali di lanci Cadetti/e e Allievi/e organizzati dall’Atletica Chiari 1964 Libertas. A Chiari (BS) la figlia d’arte Paola Castaldi (Pro Patria ARC Busto Arsizio), quarta all’ultimo Campionato Italiano Allieve di martello, vola al comando con il 53.20 del secondo turno poi mette il punto esclamativo al concorso Allieve migliorando due volte il PB (53.49), prima con 53.64, poi con 54.38. Alle sue spalle è però notevolissima la crescita sia di Marta Radaelli (Team A Lombardia), che migliora tre volte il PB portandolo da 47.81 a 49.31 a 50.94 e infine a 52.22, sia di Clelia Corti (Atl. Lecco Colombo), che progredisce di oltre due metri sfiorando i 50 (49.62). Il favorito della gara Allievi Luca Ballabio (Atl. Mariano Comense) si conferma con 59.59, ma alle sue spalle è notevole il miglioramento di Aye Elyse Boni (Pro Patria ARC Busto Arsizio), approdato a 58.46. Nel getto del peso Allievi/e Patrick Olcelli (US Bormiese), tricolore Cadetti in carica, si conferma con un buon 14.87 mentre al femminile solo 3 centimetri (12.35 contro 12.32) dividono la neocampionessa lombarda Megan Sorti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e Andrea Chiara Pozzi (Atl. Lecco Colombo).

In ambito Cadetti il risultato tecnico della prima giornata è il 35.49 di Federica Dozio (Virtus Calco) nel giavellotto: il successo le vale anche la targa dedicata a Gianbernardo Foresti e destinata ai migliori giavellottisti dell’inverno (il trofeo generale non verrà assegnato alla luce delle troppe gare cancellate per maltempo nelle prime due prove), riconoscimento che va anche a Simone Buzzella (US Derviese), campione lombardo Cadetti con 42.93 a confermarsi al top dopo aver vinto la gara di Bergamo lo scorso 10 marzo. Sulla pedana del disco vittoria al femminile per Isabella La Marca (CUS Pavia) con 29.00 e sorpresa nella gara maschile con Luca Fucili (Bergamo Stars) impostosi con 28.97 in una gara senza acuti tecnici ma decisamente emozionante sul piano agonistico.

Campionati Regionali Invernali di lanci cadetti/e

Disco M: 1° Luca Fucili (Bergamo Stars) 28.97, 2° Akram Haida (Pol. Bienate Magnago) 27.77, 3° Simone Compagnoni (US Bormiese) 27.05.

Disco F: 1ª Isabella La Marca (CUS Pavia) 29.00, 2ª Marta Piantanida (Pol. Bienate Magnago) 27.16, 3ª Alessia Ratti (Atl. Gallaratese) 23.52.

Giavellotto M: 1° Simone Buzzella (US Derviese) 42.93, 2° Mattia Bona (Robur Barbarano) 39.31, 3° Gabriele Sacchetto (Scuola Sportiva Atl. Punto It) 36.38.

Giavellotto F: 1ª Federica Dozio (Virtus Calco) 35.49, 2ª Anna Bassini (Pol. Colverde) 31.79, 3ª Chiara Cioccolanti (Milano Atletica) 29.50.

Campionati Regionali Invernali di lanci allievi/e

Peso M: 1° Patrick Olcelli (US Bormiese) 14.87, 2° Alessio Brocca (Atl. Varesina Malpensa) 13.04, 3° Daniele Vecchi (Bergamo Stars) 11.89.

Peso F: 1ª Megan Sorti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) 12.35, 2ª Andrea Chiara Pozzi (Atl. Lecco Colombo) 12.32, 3ª Theorema Forson (GS Atl. Rezzato) 11.79

Martello M : 1° Luca Ballabio (Atl. Mariano Comense) 59.59, 2° Aye Elyse Boni (Pro Patria ARC Busto Arsizio) 58.46, 3° Andrea Fava (CUS Pro Patria Milano) 55.27.

Martello F: 1ª Paola Castaldi (Pro Patria ARC Busto Arsizio) 54.38, 2ª Marta Radaelli (Team A Lombardia) 52.22, 3ªClelia Corti (Atl. Lecco Colombo) 49.62.