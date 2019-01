Il C.A.I. di Bormio e la Bajona in musica per l’oratorio parrocchiale

In occasione del 50° di fondazione della sezione C.A.I. di Bormio, un concerto corale per raccogliere fondi da devolvere per i lavori di restauro dell’oratorio di Bormio

Con inizio alle ore 21, sabato 29 dicembre 2018, presso la chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio et Protasio di Bormio, il coro de La Bajona si è esibito - in un concerto corale di solidarietà (l’intero ricavato – euro 430 - della serata, infatti, è stato devoluto alla parrocchia di Bormio per i restauri dell’oratorio parrocchiale) - in occasione proprio dei cinquant’anni di fondazione della sezione C.A.I. di Bormio (1968 - 2018).

A fare gli onori di “casa” l’arciprete di Bormio, don Alessandro Alberti che - con il suo coadiutore, don Francesco Marinoni - ha avuto parole di elogio nei confronti dei due “gruppi” che – assieme – hanno ben pensato di collaborare per “dare una mano” … ai lavori di restauro dello stesso oratorio; a fare da eco anche il nuovo presidente della sezione C.A.I. di Bormio (da quasi un anno – febbraio 2018) Graziano Baroni; uno speciale plauso, inoltre, è arrivato anche dall’assessore alla cultura del comune di Bormio, Luigi Azzalini che ha voluto sottolineare quanto sia importante un “polo aggregativo” come quello dell’oratorio di Bormio.

La canora de La Bajona, diretta dal bravissimo e preparato maestro Amos Sertorelli (dirige il gruppo canoro da ben sedici anni - 2003), ha proposto una bella ed accattivante “scaletta” musicale spaziando dai tipici canti natalizi come Adeste Fideles, Marì Betlemme, Natale, Gesù Bambin l’è Nato, fino a brani tradizionalmente “montanari” come La Montanara, Val Zebrù, Sul Volo Chiaro, Penna Nera, l’Ultima Notte, Testamento del Capitano e Il Golico.

Prima di chiudere la serata, il microfono è stato consegnato nelle mani dell’avv. Angelo Schena (“past president” della gloriosa sezione valtellinese del C.A.I. ed attualmente presidente del Centro di Cinematografia e della Cineteca del C.A.I. centrale e anche della fondazione “Luigi Bombardieri”), il quale in pochi minuti ha ripercorso le più importanti “tappe” del Club Alpino Italiano ed anche della sezione di Bormio, oltre a congratularsi con gli “amici” bormiesi per l’importante traguardo raggiunto.

A seguire il suo intervento, è stato quello di Alfredo Cantoni che ha voluto ringraziare i due gruppi (Bajona e C.A.I. Bormio) per la lodevole iniziativa e soprattutto augurare alla sezione “bormina” almeno altri cinquant’anni di attività al servizio, delle “giovani” generazioni per fare assaporare maggiormente quanto è meraviglioso andare in montagna e quanto è bello apprezzare le “bellezze del Creato”; con il classico Signore delle Cime del “sommo poeta” veneto Bepi De Marzi, la Bajona si è congedata dal numeroso ed attento pubblico intervenuto.