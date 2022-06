Il cordoglio del cardinale Zuppi per suor Maria Dell'Orto

Sgomento e dolore. Ma, al contempo, l'invito a proseguire, pur nella situazione drammatica e difficile, l'operoso e prezioso apostolato cristiano in una terra martoriata e bisognosa di aiuto.

Il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, esprime la sua vicinanza ai familiari e alla comunità di suor Luisa Dell'Orto uccisa il 25 giugno a Port au Prince in Haiti durante un'aggressione armata. "L'intera comunità ecclesiale - scrive in una toccante lettera- si stringe attorno alle Piccole Sorelle del Vangelo di Charles de Foucauld delle quali suor Dell'Orto faceva parte e alle missionarie e ai missionari italiani che spendono generosamente la propria vita in diverse parti del mondo, anche in contesti difficili e di guerra".

Partecipando al lutto dei familiari e della comunità, monsignor Zuppi invita alla preghiera comune individuando in essa l'auspicio che sia "fonte di riconciliazione nella martoriata terra haitiana che vede un forte impegno della Cei a favore delle fasce più deboli della popolazione".

Zuppi paragona il sacrificio di suor Dall'Orto a "un chicco di grano che muore per dare frutto" e, sottolineando "il dono totale di sé " che caratterizzò la vita della religiosa, spera che "il sacrificio possa contribuire a un futuro di giustizia e di pace per Haiti e il mondo intero, ferito da lacerazioni e divisioni". (Cri.Com.)