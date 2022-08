Il Derthona Basket riparte da Livigno

La Bertram Yachts Derthona ha scelto Livigno per iniziare la preparazione precampionato, in vista della prossima stagione che prenderà il via il 2 ottobre con il match interno contro la Dolomiti Energia Trentino.

La squadra sorpresa della scorsa stagione in serie A, capace da neopromossa di conquistare il 4° posto in regular season e la semifinale playoff oltre che ad accedere ai quarti di Supercoppa e alla finalissima di Coppa Italia, è pronta a ripartire per provare a confermarsi ai vertici della pallacanestro italiana e, perché no, a far addirittura meglio.

La società del patron Beniamino Gavio, uno dei leader mondiali nell’ambito della costruzione di autostrade, grandi opere infrastrutturali e di edilizia civile e industriale, è una delle più solide del panorama italiano.

Il team piemontese arriverà nel Piccolo Tibet valtellinese nella giornata del 19 agosto e si allenerà, due volte al giorno, sul parquet della palestra di Teola fino al 30 agosto e soggiornerà nella splendida struttura dell’Alpen Village, dotata tra l’altro di piscina coperta, spa e centro benessere. Inoltre i giocatori, agli ordini dello staff tecnico guidato dal confermatissimo coach Marco Ramondino, potranno usufruire, grazie ad Apt Livigno, delle altre strutture livignasche.

“La società Up Events ci ha prospettato la possibilità di avere in ritiro precampionato a Livigno una squadra forte e ambiziosa come Derthona – dice il presidente di APT Livigno Luca Moretti -. L’Apt Livigno è stata ben lieta di mettere a disposizione del club piemontese le strutture sportive e ricreative necessarie per far sì che la preparazione precampionato si possa svolgere nel migliore dei modi possibile. E questo perchè anche a Livigno vogliamo portare il grande basket”.

“Ringraziamo la società Up Events e l’APT Livigno per la grande disponibilità e l’entusiasmo nell’accoglierci in questa importante fase di precampionato – dice Giacomo Carrera, Club Manager Derthona Basket - Non vediamo l’ora di conoscere il territorio e cominciare la stagione con la carica giusta”. (Fulvio D'eri)