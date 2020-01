Il mio Martini segreto. Istantanee dai diari dell’ultimo segretario

“Pagine buttate giù senza intento scientifico ma col cuore”.

Don Gregorio Valerio, parroco di san Giovanni Crisostomo a Milano dal 1990, a metà febbraio del 1995 riceve da don Virginio Pontiggia, segretario del card. Martini, una telefonata del tutto imprevista: l’Arcivescovo vuole parlare subito direttamente con lui. La proposta del Cardinale: “Potresti accompagnarmi in questi ultimi anni come segretario?”. Poi la finezza di Martini: “Dovresti chiedere il permesso a tua mamma (con cui don Gregorio vive): se anche lei fosse d’accordo, la cosa è fatta”. Don Gregorio risponde subito “sì” con entusiasmo, anche se è consapevole che sarebbe stato per la mamma un sacrificio, che sarà compensato poi con le attenzioni dell’Arcivescovo.

Don Gregorio inizia il suo incarico di segretario del card. Martini il 20 agosto 1996.

Da questo giorno si apre il “Diario” che don Gregorio propone per far conoscere la personalità del card. Martini (teologo, esegeta oltre che biblista) nei suoi aspetti più profondi, meno noti, perché colti nello svolgersi della vita quotidiana, tanto utili per meglio apprezzare le doti di cui l’Arcivescovo è fornito.

Si nota subito l’intensità degli impegni: l’Arcivescovo è sempre disponibile per gli incontri ordinari (Sinodo, incontri decanali, presbiterali, al Seminario, udienze...), per le richieste di Visite a carattere strettamente pastorale, anche alle piccole parrocchie, con un’attenzione particolare per i più deboli (ai carcerati, agli anziani, nei centri Caritas...). Al primo posto però c’è sempre la preghiera, concentrata sulla Parola di Dio.

Questo è appunto il principio su cui si basa il suo episcopato, iniziato nel 1979 dopo il compito di Rettore del Pontificio Istituto Biblico. Ne sono prova le due lettere pastorali “La dimensione contemplativa della vita” all’inizio dell’episcopato (1981) e “In principio la Parola” (anno pastorale 1981-82). Fondamentale l’iniziativa della “Scuola della Parola” iniziata in Duomo il 6 novembre 1980. Più di duemila giovani si ritrovano nella cattedrale per ascoltare il loro vescovo, che raggiunge i cuori e le menti di quei ragazzi spiegando il metodo della “lectio divina” per leggere la Bibbia.

La “Cattedra dei non credenti” fu un'iniziativa molto importante: avviata nel 1987, consistette in una serie di incontri a tema ai quali il cardinale invitò esponenti sia dichiaratamente credenti che non credenti; tali incontri furono occasione di incontro e dialogo. L’incontro con il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I a Istanbul nel maggio del 1998 è fondamentale. Martini afferma che “non ci sarà futuro per l’umanità se non ci sarà dialogo interreligioso e interculturale”.

Del “dialogo tra esperienze religiose” Martini parla anche nella Giornata per la pace organizzata dall’Ufficio ecumenismo della diocesi nel 2000, sottolineando che è una ”realtà di amore, misericordia e compassione” che “comporta l’amore del prossimo, anche dei propri nemici e la capacità di perdonare”.

Numerosi i viaggi compiuti. Suscita molta risonanza quello diocesano in Terrasanta in preparazione del Giubileo del 2000, i cui dettagli sono riportati nel libro.

Anche Fatima e Lourdes sono stati meta di pellegrinaggi, molto partecipati.

Un’attenzione particolare Martini dedica al mondo del lavoro, in cui sostiene la necessità di difendere i diritti dei lavoratori. La corresponsabilità dei laici è fortemente sostenuta, per costituire le Unità Pastorali e le Comunità Pastorali, in cui si promuovano i valori della vita, della famiglia e della pace.

Sono i cardini dell’episcopato di Martini che tutti conoscono, riportati sulla stampa e nelle cronache televisive. Ma il modo di presentare l’Arcivescovo da parte del segretario don Gregorio Valerio è diverso: già il titolo del libro è indicativo: “Il ‘mio’ Martini”. È un legame particolare che lega, fatto di comprensione e di benevolenza

reciproche, che si rivelano nella lettura. Le premure del cardinale per la mamma di don Gregorio e la fiducia totale nel segretario, a cui chiede il parere nella scrittura dei documenti. Da parte di don Gregorio una dedizione totale, un’attenzione accurata degli impegni, un desiderio di snellire le pratiche per lasciare un po’ di riposo all’Arcivescovo, con cui peraltro trascorre anche momenti di riposo in montagna.



Don Gregorio segue anche con molta cura la salute del cardinale, di cui cita alcuni momenti di malattia, fino ad arrivare alla manifestazione graduale, ma ormai certa, del Parkinson con il tremolio sempre crescente.

Commoventi sono le ultime pagine, in cui si avvicina il momento del distacco, che Martini definisce “non facile. Ma, come sempre, il Signore mette nel cuore qualche progetto per il futuro che aiuta”. Ci sono pensieri per il successore, la consegna a Palazzo Marini da parte del sindaco Albertini della grande Medaglia d’oro.



Commovente l’ultimo incontro, l’8 luglio del 2002, con i missionari, a cui dice: “Sento bisogno di fare silenzio”. Poi, l’11 luglio, la lettura della lettera delle sue dimissioni e quella del suo successore, il card. Dionigi Tettamanzi, con cui Martini invita a collaborare con la stessa dedizione, e a pregare per lui.

Il 10 settembre inizia “la vita nuova” nella casa dei Gesuiti di Galloro, alle porte di Ariccia. Commovente la lettera di ringraziamento di don Gregorio, che allude agli incancellabili ricordi, cui segue una sollecita risposta del Cardinale: ...”Grazie ancora e in bocca al lupo, cioè alla nuova parrocchia!” (12 settembre 2002).

Don Gregorio nel “Diario” rivela un Martini inedito, presentato nel suo infaticabile impegno quotidiano di “uomo di Dio” e “maestro spirituale”, di una “ricchezza sapienziale e umana” che solo chi condivide con dedizione fraterna e silenziosa può esprimere al lettore in modo dettagliato e insieme discreto.

