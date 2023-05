Gesù amava la vita, amava il mondo inteso come umanità:

Gesù amava la vita, amava il mondo inteso come umanità: non sono venuto per giudicare il mondo ma per salvarlo. Altre volte ci parla di mondo come mentalità opposta a quella del cielo: voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo dandovi un nuovo modo di vivere la vita. Ieri si è presentato alla mia porta un bambino con sua mamma. Domenica scorsa ha fatto la sua prima Comunione. Ai parenti che chiedevano che regalo desiderasse, lui ha chiesto soldi. Ora era lì, davanti a me, con una busta tra le mani: “per gli amici di Timor Est”. Vi assicuro che potrò aiutarne molti, grazie a questo bambino. Eppure chi è più povero di un bambino? Non è dunque questione di età né di condizioni economiche. Vi è, chi pur vivendo nel mondo, ha assunto la mentalità del vangelo. Io vi ho scelti dal mondo... per saperne di più.... https://lalocandadellaparola.com/2023/05/13/il-mondo/