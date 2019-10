Il Parlamentino lombardo solidale con la causa del popolo curdo

Una mozione urgente, presentata dal consigliere Usuelli e sottoscritta da tutti i capigruppo regionali, ha vigorosamente condannato le azioni di Erdogan contro gli autonomisti del Nord della Siria

Michele Usuelli, consigliere regionale di Più Europa, ha portato oggi nell’Aula del Pirellone una mozione urgente per esprimere vicinanza, solidarietà e sentimenti di partecipazione alle ragioni dei curdi che si battono contro l’esercito turco per difendere autonomia e libertà del loro territorio.

La mozione è stata controfirmata da tutti i capigruppo del Consiglio regionale e l’intero dibattito ha avuto toni di grande consonanza.

La geografia lontana del Rojava e delle città di Kobane, Akcakale, Ras Al-Ain, Qamishli, Tel Abyad, Suluk, Ain Issa, sono entrate in Aula con i loro echi immaginati di bombardamenti, popolazione civile in fuga, morti e feriti.

«La Lombardia, con la sua autorevolezza, deve intervenire sul nostro Governo perché promuova in tutte le sedi istituzionali, Unione Europea, Consiglio d’Europa e Nato, la ferma condanna per quanto sta avvenendo» ha detto con passione Usuelli. «I turchi devono essere spinti a cessare gli attacchi contro i curdi del Nord della Siria e la fornitura di armamenti alla Turchia devono cessare all’istante».

Nel clima di totale condivisione non sono mancati accenti di realismo e di condanna di varie ipocrisie. Pizzul del Pd ha rimarcato: «È utile e necessario far sentire ad Erdogan condanna ed isolamento internazionale , ma il nostro Governo mi sembra che si muova con eccessiva timidezza». E Alparone di Forza Italia: «Colleghi chiediamoci a cosa serve una mozione come questa, sia pur nobile negli intenti. Ad Erdogan non frega nulla e l’Europa, di cui noi siamo parte, assiste impotente alle avvisaglie di un nuovo genocidio». E Niccolò Carretta, dei Lombardi Civici Europeisti: «Vedo tanta ipocrisia. Ci riempiamo la bocca di Europa, ma in questa vicenda a venir meno è proprio l’Europa».