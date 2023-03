Il Panathlon International Club Sondrio compie settant'anni

Festeggiati i “primi” settant’anni (1923 - 2023) di cultura sportiva vincendo la 19^ edizione dei campionati di sci alpino 2023!

Ci sono voluti ben due anni di attesa, ma finalmente questa è stata la volta decisiva. I Campionati di sci del Panathlon Club non solo sono stati organizzati dal sodalizio di Sondrio che ha onorato così i suoi 70 anni di fondazione, ma sono riusciti persino a diventare “internazionali” grazie al supporto di Area 02 Lombardia e al patrocinio di Panathlon International, permettendo dunque l’estensione dell’invito anche ai gruppi oltre confine.

Ed è così che nel weekend dell’10 e 11 marzo, sulle nevi dei comprensori sciistici di Bormio e Livigno, un nutrito gruppo di panathleti e accompagnatori si sono sfidati nella consueta prova di slalom gigante, dopo due edizioni saltate a causa dell’emergenza sanitaria: “La voglia di tornare in pista era tanta – il commento del Presidente Nicola Tomasi – ed essere riusciti a farlo sulle nostre piste è stato ancora più soddisfacente.

Dovevamo difendere se non migliorare il nostro secondo posto rimediato nell’ultima edizione andata in scena ormai tre anni fa a Trento, e questa volta ci siamo riscattati andando a vincere il titolo.”

Novità dei campionati 2023, la prova di sci di fondo, che ha fatto da preludio all’evento vero e proprio: ed è così che nella mattinata di venerdì, sotto una fitta nevicata, sulla pista di Livigno i soci dei vari club hanno voluto cimentarsi in questa disciplina ritornata finalmente dopo tanti anni di assenza.

Il giorno seguente ci si è invece sfidati sui pendi della pista “Stella Alpina” di Bormio 2000 nella prova regina, la gara di slalom gigante. Al cancelletto di partenza, una sessantina di concorrenti. Su tutti, ha prevalso proprio il Club di casa avendo la meglio su Carrara e Massa (argento) e Trento – bronzo (Club gemellato a Sondrio dal 2019); nella speciale classifica per club, il C.O. ha ben pensato di riconoscere - ad ogni squadra iscritta - un premio di consolazione, collocando ogni gruppo sullo stesso piano, nel pieno spirito panathletico. Tra questi, le formazioni di Ferrara, Rimini, Como, Lecco, Varese e Milano.

Quartier generale dell’intera manifestazione il Miramonti Park Hotel della famiglia Da Zanche, dove – nella serata di sabato si è tenuta la cerimonia di premiazione delle prove di fondo e sci alpino seguite dalla consueta cena di gala nel corso della quale non sono mancati i complimenti da parte di tutti i partecipanti alla meravigliosa ed effervescente famiglia trentina Guidolin che - con i suoi innumerevoli partecipanti, famigliari e soci – ha contribuito a dare il giusto spirito di condivisione a tutta la manifestazione sportiva e rafforzare il legame di amicizia stretto nel 2019 con il club di confine.

Per quanto riguarda la gara di sci alpino, dopo avere consegnato alcuni premi “speciali” come ai più veterani (Giacomo Bruno e Paola Benetton), ai più giovani (Katrin Guidolin e Luca Schena), al gruppo proveniente da più lontano (Rimini) e al più numeroso (Sondrio) con ben 13 soci, si è passati alla premiazione di ogni singola categoria, oltre agli assoluti al femminile e al maschile.

Di seguito le classifiche

Categoria 1F

1^ - Beatrice Bonazzi (Sondrio)

2^ - Isabella Tongiani (Carrara/Massa)

3^ - Giulia Guidolin (Trento)

Categoria 2F

1^ - Cecilia Corradini (Sondrio)

2^ - Cristina Gazzola (Trento)

3^ - Elisabetta Figaia (Carrara/Massa)

Categoria 1M

1^ - Marco Foce (Carrara/Massa

2^ - Giovanni Bonazzi (Sondrio)

3^ - Alessio D’Aloisio (Carrara/Massa)

Categoria 2M

1^ - Nicola Lazzari (Trento)

2^ - Nicola Foce (Carrara/Massa)

3^ - Michele Gazzola (Trento)

Categoria 3M

1^ - Matteo Schena (Sondrio)

2^ - Nicola Tomasi (Sondrio)

3^ - Gianluca Bonazzi (Sondrio)

Categoria 4M

1^ - Giorgio Rusconi (Sondrio)

2^ - Giampiero Lorenzoni (Ferrara)

3^ - Luca Molinari (Como)

Categoria 5M

1^ - Doriano Cervini (Varese)

2^ - Dario Piasini (Sondrio)

3^ - Piero Vatteroni (Carrara/Massa)

Assoluta femminile

1^ - Beatrice Bonazzi (Sondrio)

2^ - Cecilia Corradini (Sondrio)

3^ - Cristina Gazzola (Trento)

Assoluta maschile

1^ - Matteo Schena (Sondrio)

2^ - Nicola Tomasi (Sondrio)

3^ - Giorgio Rusconi (Sondrio)

Assoluta femminile Soci – campionessa sci alpino Panathlon International 2023 –

Elisabetta Figaia (Carrara/Massa)

Assoluta maschile Soci – campione sci alpino Panathlon International 2023 –

Nicola Tomasi (Sondrio)

La due giorni di sport si è conclusa con la consueta cena di Gala organizzata presso l’Hotel Miramonti di Bormio, location che è stata scelta come ‘quartier generale’ per tutto l’evento grazie al supporto del socio Lucio Da Zanche, proprietario della struttura.

Da qui tutti i partecipanti non solo hanno potuto trascorrere due giornate sulle nevi, ma hanno avuto modo di concedersi momenti di svago e relax con i numerosi pacchetti organizzati e proposti dal Club, con ovviamente le Terme di Bormio a fare la parte del leone.

“Organizzare un evento internazionale non era per nulla scontato – ha precisato Tomasi – ma esserci riusciti ottenendo anche riscontri positivi non può che renderci orgogliosi. È stato sicuramente impegnativo, ma quando i risultati sono questi tutti gli sforzi fatti vengono ripagati. Un ringraziamento particolare al vero e proprio gruppo operativo di questi Campionati, i consiglieri Luigi Azzalini, Giacomo Bradanini e Giorgio Rusconi, che si sono sempre prodigati a organizzare tutto nei minimi dettagli.”