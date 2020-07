Impegnativi interventi per il Soccorso Alpino Valdostano

Oggi, domenica 5 Luglio, i soccorritori della Valle d'Aosta sono stati impegnati in ben sette interventi in elicottero

Sono stati sette i soccorsi nella giornata di oggi, domenica 7 Luglio, per il Soccorso Alpino della Valle d'Aosta. Tre per il soccorso ad alpinisti con traumi lievi al Mont Maudit, Cresta Kuffner, sulla via Normale del Monte Emilius e sul Polluce; due ciclisti mountain bikers a Pila; un escursionista colto da malore al rifugio Cretes Seches e infine un intervento del Soccorso Apino Valdostano via terra nei pressi della funivia Skyway per escursionisti in difficoltà nella fase di rientro.

L'evento di maggiore gravità è il soccorso ad un motociclista vittima di una caduta sulla SR44 di Fontainemore. L'uomo, 56 anni, residente in Piemonte, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. La passeggera della moto è in Pronto soccorso in fase diagnostica. Le sue condizioni non sono gravi.