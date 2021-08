In Valcamonica sul podio Rovedatti, Tarchini e Carganico

Dopo aver fatto tappa a Morbegno e Cimbergo, il circuito regionale CSI di corsa in montagna si concluderà a Moltrasio (CO) il 31 ottobre.

La 40a Cimbergo-Volano in Valcamonica, gara only-up di 5,5 km con un dislivello di 600 metri e traguardo posto a quota 1450 m slm, è stata la 2a prova del Trofeo regionale CSI di corsa in montagna. Per il Comitato CSI di Sondrio presenti solo 5 atleti del GS CSI Morbegno che hanno conquistato posizioni di rilievo. Roberto Rovedatti è salito sul gradino più alto del podio nei veterani A fermando il cronometro a 34’13”, Salvatore Tarabini ha vinto nei veterani B con il tempo di 38’31” davanti al compagno di squadra Antonio Carganico (40’37”), mentre negli amatori B Enrico Tarchini è 10° in 38’45” e il presidente dei diavoli rossi Giovanni Ruffoni 14° in 45’47”.

A livello assoluto, ad imporsi è stato il forte atleta de La Recastello Radici Group Jacopo Brasi che ha dominato la gara con il crono di 25’24”, staccando di quasi 1 minuto Andrea Acquistapace (Amici Madonna della neve\26’23”); a completare il podio Fabrizio Boldini (Angolo Mountain Running) 3° assoluto ma primo degli atleti tesserati CSI in 26’34”. Tra le donne bella vittoria per la camuna Stefania Cotti Cottini (GP Pellegrinelli) in 32’31” davanti all’esperta Nives Carobbio (Atletica Paratico\33’05”) e Nahely Pizio (GS Alpini Sovere), quest’ultima prima tra le tesserate CSI.

Dopo aver fatto tappa a Morbegno e Cimbergo, il circuito regionale CSI di corsa in montagna si concluderà a Moltrasio (CO) il 31 ottobre. Per quanto riguarda invece la corsa su strada, il CSI Lombardia propone il 17° Campionato regionale che si svolgerà in tre prove: il 12 settembre a Gravedona (CO), il 26 settembre a Landriano (PV) e il 3 ottobre a Darfo Boario Terme (BS).