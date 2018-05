In valle arriva il consigliere regionale Carretta

Sabato 12 Maggio, il neo-consigliere incontrerà diverse realtà a Sondrio e Morbegno

Ha scelto la Valtellina come uno dei primi luoghi da conoscere all’avvio della sua esperienza come consigliere regionale della Lombardia: farà tappa a Sondrio e a Morbegno la visita in provincia di Niccolò Carretta, classe 1991, da poche settimane eletto sui banchi del Pirellone.

Carretta, ingegnere energetico, è consigliere comunale a Bergamo dal 2014 ed è da tempo stretto collaboratore di Giorgio Gori, candidato del centrosinistra uscito sconfitto nelle ultime consultazioni regionali, a fianco del quale si è candidato al Consiglio regionale.

Particolarmente impegnato sui temi della partecipazione giovanile e della mobilità ferroviaria, Carretta visiterà il 12 Maggio il capoluogo, incontrandosi con alcune realtà del mondo associativo e istituzionale, per poi trasferirsi a Morbegno per un aperitivo di confronto e discussione con alcuni giovani del territorio.

Alle ore 15.00 terrà un incontro, presso il Policampus di Sondrio: saranno presenti anche alcuni candidati consiglieri delle liste a supporto di Nicola Giugni.