Inaugurata la mostra di Salanitro ritratti di vittime innocenti di mafia

Per il Consiglio regionale le celebrazioni per la “Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime” proseguono domani mercoledì 23 marzo con un convegno dedicato agli amministratori pubblici che sono stati uccisi dalla mafia che si terrà a partire dalle ore 9.15 all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli.

È stata inaugurata oggi, martedì 22 Marzo, a Palazzo Pirelli la mostra di pittura dell’artista Enzo Salanitro che espone 22 ritratti di vittime innocenti di mafia. Magistrati, imprenditori, agenti delle Forze dell’Ordine e uomini di Chiesa: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Libero Grassi e Pio La Torre, Ninni Cassarà e Peppino Impastato, Rosario Livatino e Don Pino Puglisi sono solo alcuni dei volti dipinti dall’artista ed esposti a Palazzo Pirelli per celebrare la “Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime”.

“Volti che ci raccontano storie diverse, uomini e donne che non si sono piegati al volere delle organizzazioni criminali, martiri per un mondo migliore di cui abbiamo il dovere di conservare e tramandare il lascito prezioso – ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi intervenendo all’inaugurazione-. Quest’anno il Consiglio regionale dedica il ricordo delle vittime della mafia agli amministratori pubblici, che troppo spesso sono sottoposti a pressioni, minacce e in alcuni casi hanno subito attentati. A tutti loro va il messaggio che non sono soli e che tutte le istituzioni sono impegnate nel contrastare l’“area grigia” della connivenza in cui spesso le mafie crescono e prosperano”.

“Ogni anno il Consiglio accompagna la Giornata regionale dell’impegno contro le mafie con l’esposizione di mostre sempre diverse perché la cultura è uno strumento straordinario, è parte integrante del movimento antimafia di cui fanno parte le istituzioni, la politica la Magistratura, le Forze dell’Ordine e le associazioni del terzo settore. Si può fare antimafia con le opere d’arte, con il teatro impegnato, con la musica e in molti modi diversi: questo è il messaggio che va trasmesso ai giovani” ha dichiarato la Presidente della Commissione Speciale regionale Antimafia Monica Forte

La mostra, ad ingresso gratuito e con green pass rafforzato, sarà aperta al pubblico fino al 29 marzo con i seguenti orari: lun-gio dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17, venerdì dalle 9.30 alle 13.30.

Protagonisti saranno gli studenti di quattro istituti lombardi che racconteranno con immagini e parole le storie di altrettanti amministratori locali, caduti sotto i colpi della criminalità organizzata. Gli studenti dell’ITSOS “A. Steiner” di Milano ricorderanno la figura di Francesco Fortugno, Vice Presidente del Consiglio regionale della Calabria, ucciso il 16 ottobre 2005 a Locri; ai ragazzi del Liceo “Galileo Galilei” di Voghera è stato affidato il ricordo di Raffaele Delcogliano, Assessore al lavoro della Regione Campania, assassinato a Napoli il 27 aprile 1982; Angelo Vassallo, Sindaco del Comune di Pollica ucciso il 5 settembre 2010, sarà al centro del racconto degli studenti dell’IIS “Ripamonti” di Como; i ragazzi dell’IIS “Crespi” di Busto Arsizio ripercorreranno la storia umana e politica di Laura Prati, Sindaco di Cardano al Campo, uccisa il 2 luglio 2013.

Dopo l’intervento introduttivo di Augusta Celada, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Nando dalla Chiesa intervisterà il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il Coordinatore Nazionale di “Avviso Pubblico” Pier Paolo Romani. Prevista anche una performance musicale del gruppo “Descargalab”.

I lavori saranno aperti dal Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi, mentre le conclusioni saranno affidate al Presidente della Commissione speciale Antimafia Monica Forte.