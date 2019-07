Inaugurato a Milano il villaggio Coldiretti

Manifestazione in programma fino a domenica 7 Luglio, al Castello Sforzesco di Milano che proporra' a milanesi e turisti, un viaggio esperienziale nella realta' contadina.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto, questa mattina venerdì 5 Luglio, all'inaugurazione del 'Villaggio Coldiretti', in programma fino a domenica 7 Luglio, al Castello Sforzesco di Milano che proporrà a milanesi e turisti, un viaggio esperienziale nella realtà contadina.



Il governatore ha sottolineato la necessità di stringere le maglie a livello europeo per garantire una maggiore protezione in generale dell'agricoltura italiana e in particolare di quella lombarda.

Nel suo discorso all'inaugurazione della manifestazione, il presidente ha, infine, evidenziato la forza e l'efficacia di eventi come il 'Villaggio Coldiretti'. «Questa festa è bellissima - ha sottolineato - e la presenza numerosa manifesta anche un forte senso di appartenenza all'associazione».