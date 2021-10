Inaugurazione mostra "Adi design index 2021"

Lombardia simbolo rinascita settore fondamentale economia

"La casa del Design internazionale celebra le più importanti creazioni dell'ingegno umano. Milano e la Lombardia sono il simbolo della rinascita di un settore fondamentale per l'economia del nostro Paese". Così Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, è intervenuta nel corso dell'inaugurazione della mostra dell'edizione 2021 di ADI design Index.

ADI Design Index 2021, la selezione annuale compiuta dall'Osservatorio permanente del Design ADI, è un'istantanea del miglior design contemporaneo, con quello lombardo grande protagonista a livello nazionale ed internazionale.

"Intuito, genio e fantasia - ha aggiunto Lara Magoni -rappresentano il tratto distintivo del nostro 'saper fare' artigiano, qualità che rendono il Made in Italy vincente. Il Museo di ADI Design, in tal senso, simboleggia una vetrina mondiale per la passione e l'inventiva delle aziende lombarde, capaci di essere competitive con prodotti di alta qualità, innovativi e con uno sguardo al futuro".