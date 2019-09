Incidente mortale sulle Dolomiti di Brenta

Non c'è stato nulla da fare per un escursionista originario di Senigallia, scivolato dal sentiero che congiunge malga Fevri (monte Spinale) a malga Vallesinella Alta.

L'uomo stava facendo un'escursione insieme ad altri tre compagni quando è inciampato ed è scivolato per un centinaio di metri lungo il pendio attraversato dal sentiero. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata verso le 10.30.

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino ha chiesto l'intervento dell'elicottero, il quale ha verricellato il Tecnico di Elisoccorso e l'equipe medica sul luogo dell'incidente.

Purtroppo il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. In una seconda rotazione, l'elicottero ha portato in quota tre operatori della Stazione di Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino: due per dare supporto del recupero della salma dopo il nullaosta delle autorità e il terzo per accompagnare i tre compagni dell'escursionista fino a malga Fevri e poi a valle. La salma è stata elitrasportata alla camera mortuaria di Madonna di Campiglio.