Incidente per un pilota di parapendio alla Paganella

L'uomo ha perso il controllo del parapendio nelle prime fasi del decollo ed è finito in una zona di mughi, a circa 30 metri sotto la vetta della Paganella.

Un pilota di parapendio residente ad Andalo del 1989 è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essersi infortunato mentre stava decollando dalla cima della Paganella. L'uomo ha perso il controllo del parapendio nelle prime fasi del decollo ed è finito in una zona di mughi, a circa 30 metri sotto la vetta della Paganella. La chiamata al Numero unico per le Emergenze è arrivata intorno alle 10.

Il Tecnico di Centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che è atterrato poco lontano. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica hanno raggiunto l'infortunato, cosciente, su una rampa a monte di una pista. In una seconda rotazione, l'elicottero ha trasportato in quota anche la Guardia attiva del Soccorso Alpino di turno a Fai della Paganella, per dare supporto nelle fasi del recupero.

Dopo aver prestato le prime cure all'infortunato e dopo aver attrezzato un ancoraggio, la barella è stata calata per una decina di metri fino alla pista sottostante e poi caricata a bordo dell'elicottero. L'infortunato è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili traumi riportati nell'incidente.