Incidente sul lavoro nei boschi sopra Pietramurata (Valle del Sarca)

L'infortunato è stato stabilizzato e trasportato con la barella per alcune decine di metri in un punto più aperto del bosco, per consentire il recupero a bordo dell'elicottero con il verricello. Infine, è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento