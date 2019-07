Incontro a Roma per discutere di province

Instabilità istituzionale e finanziaria, per andare oltre la Riforma Delrio e restituire certezza ad amministratori e cittadini tema su cui si focalizzeranno le giornata di approfondimento di giovedì 18 e venerdì 19 Luglio, organizzata a Roma da UPI (Unione Province D’Italia)

Una fotografia del caos attuale in cui versano le Province dopo anni di instabilità istituzionale e finanziaria, per andare oltre la Riforma Delrio e restituire certezza ad amministratori e cittadini.

Questo il tema su cui si é focalizzata la giornata di approfondimento di giovedì 18 Luglio, organizzata a Roma da UPI (Unione Province D’Italia) e alla quale ha partecipato l’assessore di Regione Lombardia con delega a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, insieme al Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Stefano Candiani e al Ministro agli Affari Regionali, Erika Stefani.

Per Sertori é necessario un processo di riforma che rimetta in moto le Province e dia forza al loro esecutivo: «Noi siamo pronti. Attraverso infatti il Tavolo nazionale coordinato dal Sottosegretario Stefano Candiani, al quale partecipo in rappresentanza di Regione Lombardia, stiamo lavorando per definire le linee guida per la gestione de il rilancio di tutti gli Enti locali. Prima Ricostruiamo le Province e prima potremo garantire la giusta rappresentanza ai territori, mettendoli finalmente nella condizione di essere amministrati», conclude Sertori.