Incontro Conte-Putin a Palazzo Chigi

Vladimir Putin è giunto ieri giovedì 4 Luglio a Roma. Moltissimi incontri tra questi la visita in Vaticano a Papa Francesco, a seguire l'incontro con il presidente Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra gli argomenti trattati Libia e sanzioni economiche

I due Presidenti si sono trasferiti a Villa Madama per una cena di lavoro a cui hanno preso parte anche gli alti rappresentanti, italiani e russi, del mondo delle imprese e della cultura che nel pomeriggio hanno partecipato alla Farnesina al "Foro di Dialogo Italo-Russo delle società civili", organizzato dai Presidenti del Foro in collaborazione con l’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI). (ufficio stampa Presidenza del Consiglio)