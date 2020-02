Incontro in Regione con le case museo

La costruzione di una rete delle case museo lombarde e l'avvio di politiche congiunte

La costruzione di una rete delle case museo lombarde e l'avvio di politiche congiunte. A questo importante strumento di promozione dell'offerta culturale lombarda sta lavorando l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, venerdì 14 Febbraio a Palazzo Lombardia a Milano, ha incontrato oltre 30 rappresentanti di case museo (una dimora privata che per la sua valenza storica e per il patrimonio artistico in essa conservato è stata trasformata in museo).