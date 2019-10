Influenza, da lunedì in Lombardia il via alle vaccinazioni

Già prenotate 900.000 dosi, medici possono rifornirsi in farmacia

Da lunedì prossimo, 28 Ottobre, in Lombardia, sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione antifluenzale. Importanti novità riguardano la 'campagna antinfluenzale 2019/20' presentata dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera con il presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca.

Ad oggi sono 5.185 i Medici di medicina generale che hanno già prenotato nel sistema informativo di gestione la distribuzione dei vaccini per un totale di 900.000 vaccini influenzali e oltre 80.000 pneumococcici.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica quale obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave. Sulla base di tali indicazioni le persone alle quali viene raccomandata ed offerta gratuitamente la vaccinazione sono:

- Soggetti di età pari o superiore a 65 anni.

- Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi ed adulti

- affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza

- Donne in gravidanza - Lungodegenti

- Medici e personale sanitario di assistenza.

- Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio

Ogni anno l'influenza determina elevati costi a carico della comunità, sia in termini di spesa sanitaria (farmaceutica e ospedaliera) che di costi sociali, per le assenze dal lavoro per cure proprie e dei familiari. Inoltre il ricorso all'ospedalizzazione per il trattamento di forme influenzali, anche non complicate, soprattutto in persone anziane comporta serie ripercussioni sulla ricettività dei reparti ospedalieri con possibili disfunzioni operative.

Con la collaborazione di circa 100 Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, da ottobre a marzo, è monitorato l'andamento dei casi di influenza attraverso il sistema di sorveglianza Influnews.

I report sono disponibili sul sito della Regione Lombardia Influnews al link https://bit.ly/2BqTHie.