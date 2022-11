Infrastrutture Lombardia 27 interventi finanziati con oltre 13 mln di euro

Prosegue l'attuazione degli interventi del Piano Lombardia, il programma di investimenti per le opere pubbliche voluto dal presidente Attilio Fontana

Prosegue l'attuazione degli interventi del Piano Lombardia, il programma di investimenti per le opere pubbliche voluto dal presidente Attilio Fontana. Con recente decreto, Regione Lombardia ha infatti assegnato ai soggetti beneficiari i contributi relativi a ulteriori 27 interventi. Nel concreto si tratta di opere finalizzate a conseguire condizioni di maggiore efficienza e sicurezza dei ponti, della rete stradale e ciclabile. Decreti analoghi per l'erogazione dei fondi sono stati approvati, negli ultimi due anni, per tutti gli interventi previsti dal Piano Lombardia.

In totale sono stati assegnati contributi regionali per 13.656.500 euro, per investimenti complessivi del valore di circa 18 milioni, destinati a 26 comuni e al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. Le nuove opere interessano i territori di otto province - Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza-Brianza, Milano, Pavia e Varese - mentre per gli interventi a Locate Varesino e Montù Beccaria si è provveduto anche a una riassegnazione con incremento del contributo previsto.

"Come sempre - sottolinea il governatore Fontana - Regione Lombardia passa dalle parole ai fatti dimostrando concretezza e operatività, in linea con lo spirito d'intraprendenza dei lombardi. L'erogazione delle risorse consente di mettere a terra opere attese, che vedranno la luce grazie all'attenzione che Regione riserva ai territori. Continueremo, come abbiamo fatto in tutti questi anni, ad amministrare ascoltando gli enti locali e a fornendo loro ogni supporto possibile".

"A due anni dalla sua approvazione il Piano Lombardia si conferma la misura giusta nel momento giusto - evidenzia l'assessore Terzi - perché sta consentendo di dare impulso all'economia lombarda in un momento difficile e di realizzare tanti progetti sul territorio. Con questo decreto si entra quindi nel vivo della fase attuativa di tutta una serie di interventi che cubano circa 18 milioni. Risorse necessarie per migliorare la rete infrastrutturale in termini di viabilità e sicurezza e per sostenere nuovi collegamenti ciclabili, tra cui il primo lotto della Ciclovia nazionale Vento tra le province di Milano e Pavia".

"Come Regione - prosegue Terzi - abbiamo un ruolo importante in questa delicata fase economica. Assegniamo importanti risorse per grandi interventi ma anche per opere che forse possono apparire minori, ma che in realtà non lo sono. Regione ha un ruolo di coordinamento e convergenza tra gli attori coinvolti con un unico obiettivo: lavorare insieme per migliorare la qualità della vita dei lombardi, rendendo la mobilità più efficiente e sicura".