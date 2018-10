Insediato a Palazzo Pirelli il nuovo Corecom

Si è tenuta questo pomeriggio a Palazzo Pirelli la seduta d’insediamento del rinnovato Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Lombardia, presieduto dall’avvocato Marianna Sala, milanese, 40 anni, iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano.

In occasione della prima riunione sono stati eletti i due Vice Presidenti: Gianluca Savoini, riconfermato nel ruolo, e Claudia Perin, ingegnere con oltre 30 anni d’esperienza professionale nel settore ICT. Del Comitato fanno inoltre parte Daniele Bonecchi, giornalista professionista, e Mario Cavallin, altro Vice Presidente uscente del Comitato.

Le operazioni di insediamento sono state introdotte dal Presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi, che ha voluto sottolineare il ruolo importante svolto dal Corecom per i cittadini nel campo dei contenziosi legali con le compagnie telefoniche e nella lotta al cyberbullismo. “Il Comitato -ha aggiunto il Presidente Fermi- costituisce uno strumento di lavoro prezioso anche per il Consiglio e la Giunta Regionale, per i quali è un autorevole riferimento sulle questioni che riguardano l’emittenza radiotelevisiva. I molti compiti del Corecom dovrebbero essere però maggiormente conosciuti e perciò auspico che in questa fase di inizio mandato il Comitato promuova un’azione di informazione e divulgazione”.

La neo-Presidente Sala ha indicato tra i primi impegni l’attivazione della piattaforma telematica ConciliaWeb dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e l’entrata in vigore in Lombardia del nuovo Regolamento recentemente approvato dall’Autorità per le vertenze tra cittadini e operatori di comunicazioni elettroniche. Sono due importanti novità grazie alle quali gli utenti potranno presentare gratuitamente istanze e ricorsi in maniera più rapida attraverso pc, smartphone e tablet.

Il Corecom è l’organo di garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale ed esercita funzioni delegate dall’Agcom, soprattutto in materia di par condicio e vigilanza elettorale e di risoluzione delle controversie tra i cittadini e le aziende di telecomunicazione (gestori di telefonia, internet e Pay TV).