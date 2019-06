Interreg Italia-Svizzera entro Giugno nuovo bando

Sarà pubblicato entro il 26 giugno il nuovo bando del programma Interreg Italia-Svizzera,

Nuovo bando entro il 26 Giugno il nuovo bando del programma Interreg Italia-Svizzera, che mette a disposizione una dotazione di 17,5 milioni di euro per la parte italiana e 9,9 milioni di franchi per la parte svizzera per progetti di cooperazione transfrontalieri fra i due Paesi.



Il programma Interreg Italia Svizzera 2014-2020 è un programma di cooperazione transfrontaliera e l'area interessata comprende quattro regioni italiane: Regione Autonoma Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Lombardia (Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese), Regione Piemonte (Province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola) e i tre Cantoni svizzeri Ticino, Grigioni e Vallese.



A partire dal 26 Giugno e fino al 31 Ottobre sono aperte le candidature per iniziative di partenariato di valore compreso fra 700.000 euro e 1 milione di euro nei settori della mobilità integrata e sostenibile, dei servizi per l'integrazione delle comunità e del rafforzamento della governance transfrontaliera.



I contenuti del secondo avviso verranno presentati nei due Infoday, che si terranno a Milano martedì 18 Giugno presso l'Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli e lunedì 24 Giugno presso l'Auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia.