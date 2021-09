Intervento al Fassa Bike Park

n poco tempo i soccorritori hanno raggiunto l'infortunato, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, e gli hanno prestato le prime cure.

Un biker sloveno del 1965 è stato soccorso lungo la pista Electric Line del Fassa Bike Park, in una zona boscosa circa 300 metri sopra l'abitato di Canazei. Il biker stava scendendo sulla pista di downhill quando, dopo un salto, ha perso il controllo della bici finendo a terra e sbattendo violentemente la testa. Dopo la caduta l'uomo ha perso temporaneamente conoscenza. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata intorno alle 17.30.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento di quattro operatori della Stazione Alta Fassa. In poco tempo i soccorritori hanno raggiunto l'infortunato, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, e gli hanno prestato le prime cure. Considerata la dinamica dell'incidente, sul posto è volato anche l'elicottero che ha verricellato il Tecnico di Elisoccorso con l'equipe medica. Il biker è stato stabilizzato e recuperato a bordo per essere elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Poco prima delle 13 altro intervento per gli operatori della Stazione Alta Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico, per prestare soccorso a un biker del 1974 di Castel San Pietro Terme (BO) con un possibile trauma cranico dopo essere caduto dalla mountain bike sul Col Rodella, lungo la strada forestale che porta verso il rifugio Friedrich August. L'infortunato è stato raggiunto dai soccorritori che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato fino all'ambulanza. Poiché l'infortunato lamentava forti dolori, è stato fatto intervenire l'elicottero che ha lo caricato a bordo a Canazei e lo ha trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti.