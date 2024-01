Intervento del Soccorso Alpino del Friuli e Venezia Giulia

Intervento per un infortunio nel bosco di Anduins

Malborghetto Valbruna

Sono rientrati autonomamente intorno alle 13 alla loro auto i due scialpinisti per i quali era stato dato l'allarme di mancato rientro dai familiari. Si tratta di un uomo e una donna di Trieste sui 35 anni di età i quali avevano deciso di fermarsi una notte in più al Bivacco Battaglione Gemona a causa del maltempo.

Da quel punto il telefono non ha rete e non hanno potuto avvisare i familiari del cambio di programma. Sei i tecnici del Soccorso Alpino intervenuti sul posto assieme all'elicottero della Protezione Civile che ha perlustrato la zona, nonostante aree di scarsa visibilità. I soccorritori hanno atteso il loro arrivo al parcheggio. Non ci sono immagini

Vito d'Asio

Intorno alle 15 è scattato un altro intervento su chiamata al NUE112 ad Anduins. Un giovane avrebbe subito un infortunio in bosco. A dare l'allarme i familiari che gli hanno portato i primi soccorsi. Sul posto i soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e l'elisoccorso regionale.