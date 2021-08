Intervento in località Prà de la Selva a Malè (Val di Sole)

Uomo colpito da un tronco nei boschi sopra Malè, in località Prà de la Selva, in Val di Sole

Un uomo del 1964 di Commezzadura (TN) è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato colpito da un tronco nei boschi sopra Malè, in località Prà de la Selva, in Val di Sole. Non si conosce la dinamica dell'incidente, in fase di accertamento. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso con l'equipe medica e, in una seconda rotazione, due operatori della Stazione Val di Sole del Soccorso Alpino. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Malè, i custodi forestali e i Carabinieri di Malè. La persona è stata portata all'ospedale Santa Chiara di Trento e non è in pericolo di vita.