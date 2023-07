Intervento in soccorso di un cacciatore nei boschi sopra Zambana

L'uomo era da solo e l'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato intorno alle 10 da un amico che lo stava cercando poiché non era rientrato a casa e che lo ha trovato a terra, cosciente, ma in forte difficoltà per le ferite riportate.

Un cacciatore trentino del 1964 è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo essere caduto da una altezza di circa 10 metri dal capanno di caccia costruito su un albero ed essere ruzzolato per oltre dieci metri lungo il pendio, nel bosco a monte dell'abitato di Zambana Vecchia (Terre d'Adige).

L'uomo era da solo e l'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato intorno alle 10 da un amico che lo stava cercando poiché non era rientrato a casa e che lo ha trovato a terra, cosciente, ma in forte difficoltà per le ferite riportate.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre sul posto si portavano gli operatori della Stazione Paganella Avisio.

Coadiuvato dai soccorritori di terra, l'elicottero è atterrato poco lontano. L'infortunato è stato stabilizzato dall'equipe sanitaria, imbarellato, recuperato a bordo dell'elicottero e trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento. Ha collaborato all'intervento il nucleo SAF dei Vigili del Fuoco, impegnato in una esercitazione nelle vicinanze del luogo dell'incidente.

Altri due interventi in mattinata sulle Dolomiti di Brenta. Il primo intorno alle 11.30 per un'escursionista straniera scivolata mentre si trovava sul sentiero Benini, all’attacco della via Normale di cima Falkner a circa 2.900 m.s.l.m.. Nella caduta la donna si è procurata un possibile trauma all'anca. Raggiunta dal Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e dall'equipe medica, verricellati sul posto dall'elicottero, è stata trasferita all'ospedale di Tione.

Intorno alle 12.30 l'elicottero ha raggiunto il rifugio Casinei sulle Dolomiti di Brenta per soccorrere un bambino di 8 anni con dolori addominali. Il minore, con un familiare, è stato imbarcato a bordo e portato all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti.

In entrambi i casi, non è stato necessario l'intervento degli operatori della Stazione di Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all'equipaggio dell'elisoccorso.