Intervento lungo la via Olocausto sulle Placche Zebrate

Un climber tedesco di 61 anni è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere caduto mentre stava scalando la via Olaocausto sulle Placche Zebrate (Dro, valle del Sarca).

Un climber tedesco di 61 anni è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere caduto mentre stava scalando la via Olaocausto sulle Placche Zebrate (Dro, valle del Sarca). L'uomo stava procedendo da primo di cordata e si trovava al primo tiro della via, quando ha perso l'appiglio precipitando per circa 10 metri e impattando a terra, alla base della parete. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.40 da parte della compagna di cordata.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre in piazzola si portavano gli operatori della Stazione locale di Riva del Garda. L'elicottero ha verricellato sul luogo dell'incidente il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l'equipe sanitaria. L'infortunato, cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato, recuperato a bordo dell'elicottero e trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili politraumi riportati nella caduta.