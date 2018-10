Intervento nella notte sul Carega

Azione congiunta del Soccorso Alpino del Trentino e del Veneto

Questa notte, domenica 21 Ottobre, gli uomini del Soccorso Alpino del Veneto e l’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino Trentino sono intervenuti sulle Piccole Dolomiti in aiuto a un escursionista vicentino di 61 anni. A contattare il Soccorso Alpino Veneto è stato il gestore del Rifugio Campogrosso intorno alle 20 di ieri sera, a seguito della chiamata di una donna, il cui marito si trovava in difficoltà dalle parti del Vaio dell'Acqua sul Carega.

Messisi in contatto con l'uomo, i soccorritori hanno appreso dalle sue parole che aveva in realtà risalito da solo il Vaio dei Colori, per poi proseguire. Durante la discesa però era caduto da un salto di roccia procurandosi dei traumi. A questo punto sono scattate immediatamente le ricerche da parte degli uomini del Soccorso Alpino Veneto, supportati dalle squadre dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino Trentino.

Sul posto anche l’elicottero del nucleo elicotteri della PAT che ha sorvolato l'area con i visori notturni, senza rinvenire traccia dell'escursionista, ed ha provveduto al trasporto dei soccorritori al campo base fissato al Rifugio Campogrosso, in modo da velocizzare i tempi di ricerca. Verso le le 3.30 l'uomo è stato individuato da una squadra in area trentina nel Vallone Pissavacca, distante rispetto alla prima zona indicata.

L'intervento di recupero è stato portato avanti dal Soccorso Alpino Trentino, il quale ha imbarellato il ferito e lo ha calato con delle corde per circa 400-500 metri fino alla strada, per poi trasportarlo al Rifugio Campogrosso. Le operazioni si sono concluse verso le 6 di questa mattina. L'uomo è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero.