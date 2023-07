Intervento notturno in forra nel torrente Palvico (Storo)

I soccorritori, quindi, hanno attrezzato delle calate riuscendo a raggiungerli in breve tempo.

Una forrista di nazionalità olandese è stata soccorsa questa notte nella forra del torrente Palvico nel comune di Storo. La donna era in compagnia di altre due persone. Insieme avevano intenzione di percorrere in notturna la forra del torrente Palvico, ingrossato dalle recenti precipitazioni, ma a poche centinaia di metri dall'inizio la donna è rimasta incastrata tra alcuni sassi. I suoi compagni sono riusciti a liberarla ma, spaventata, la donna non è stata più in grado di proseguire.

Fortunatamente i tre si trovavano ancora nel primo tratto del torrente, non troppo lontano dalla strada. Uno dei compagni ha raggiunto la strada, dove ha incontrato una volante dei Carabinieri che ha attivato la macchina dei soccorsi chiamando il Numero unico per le Emergenze 112 intorno alle 3 del mattino.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento della Stazione Valle del Chiese e del Gruppo tecnico forre. Fortunatamente i tre forristi si trovavano pochi metri sotto la strada.

I soccorritori, quindi, hanno attrezzato delle calate riuscendo a raggiungerli in breve tempo. La donna, che aveva un principio di ipotermia, è stata affidata alle cure di un operatore sanitario della Stazione Valle del Chiese e imbarellata. Grazie alla proficua collaborazione con i Vigili del Fuoco di Storo, intervenuti con il braccio meccanico, la donna è stata riportata sulla strada soprastante, dove è stata affidata all'ambulanza per le cure del caso.