Intervento notturno lungo la via Micheluzzi in Marmolada

Si è concluso intorno alle 22.15, domenica 20 Agosto, un intervento in soccorso di due alpinisti rimasti incrodati lungo la via Micheluzzi sulla parete sud della Marmolada. I due uomini - un altoatesino del 1988 ed un austriaco del 1992 - si trovavano nella parte alta della via, a circa 100 metri dalla cima, quando hanno perso la traccia.

Dopo svariati tentativi di ritornare sulla via senza successo, illesi ma in difficoltà anche a causa del sopraggiungere del buio, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 20.30.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che è atterrato a Canazei per imbarcare a bordo un operatore e tecnico di elisoccorso della Stazione Alta Val di Fassa.

Una volta in quota, ormai calato il buio, l'elicottero ha individuato la cordata grazie ai visori notturni in dotazione all'equipaggio e alle luci delle frontali dei due alpinisti. Con una complessa operazione che ha necessitato l'utilizzo di un verricello di oltre 100 metri, i due sono stati raggiunti in parete e recuperati a bordo dell'elicottero e trasferiti a Canazei, dove sono stati affidati agli operatori della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino.