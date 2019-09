Intervento notturno sul Crozzon di Brenta

Si è concluso verso le 21.30 di ieri notte venerdì 30 Agosto un intervento molto delicato per il recupero di due persone incrodate sulla via delle Guide (Crozzon di Brenta).

I due compagni di cordata, un uomo e una donna, stavano procedendo verso la cima quando a metà via, a una quota di 2.700 m.s.l.m, sono stati sorpresi dal maltempo e non sono stati più in grado di proseguire. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata verso le 20.30.

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino ha chiesto l'intervento dell'elicottero che si è alzato in volo ed è riuscito a raggiungere i due alpinisti grazie all'utilizzo dei visori notturni. Vista la delicatezza dell'intervento a bordo del velivolo erano presenti due Tecnici di Elisoccorso del Soccorso Alpino. Grazie all'utilizzo del verricello, i due alpinisti sono stati recuperati e portati, incolumi, a Madonna di Campiglio.