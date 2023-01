Intervento per persona colpita da un masso sul monte Misone (Tenno)

L'infortunata, cosciente ma con difficoltà a respirare, è stata stabilizzata, imbarellata e recuperata a bordo dell'elicottero con il verricello, per essere trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento

Un'escursionista di Ronzo Chienis (Tn) è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi dopo essere stata colpita da un masso lungo il sentiero 412 che sale verso il monte Misone (Tenno).

La donna era in compagnia di un gruppo di persone quando, nei pressi della Sella di Castiol, a una quota di circa 1.400 m.s.l.m., si è aggrappata ad un masso che ha ceduto colpendola al torace. I compagni di escursione hanno quindi chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 13.20.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre gli operatori della Stazione di competenza di Riva del Garda si sono portati in piazzola.

L'elicottero è volato in quota ed ha sbarcato in hovering il Tecnico di elisoccorso con l'equipe medica. L'infortunata, cosciente ma con difficoltà a respirare, è stata stabilizzata, imbarellata e recuperata a bordo dell'elicottero con il verricello, per essere trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento.