Intervento per un fungaiolo ruzzolato nei boschi sopra l'abitato di Brusago (Bedollo, Altopiano di Pinè)

L'infortunato, cosciente ma in gravi condizioniè stato stabilizzato, imbarellato e trasferito in un posto più agevole per consentire all'elicottero di recuperarlo a bordo con il verricello.