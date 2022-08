Intervento sul Col del Vento nel gruppo di cima d'Asta

Escursionista scivola per diverse decine di metri

Un escursionista veneto, le cui generalità non sono ancora note, è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento con possibili politraumi, dopo essere rotolato per diverse decine di metri lungo un pendio ripido di erba e roccette mentre stava percorrendo il sentiero 363 del Col del Vento (gruppo cima d'Asta) nei pressi della forcella Lago Nero, a una quota di circa 2.400 m.s.l.m.. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16.50 dai due familiari dell'uomo che erano con lui e che lo hanno visto precipitare.

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che, una volta individuato l'infortunato, ha verricellato sul posto il Tecnico di elisoccorso con l'equipe medica. Mentre i sanitari procedevano con lo stabilizzare l'infortunato, cosciente, l'elicottero ha recuperato a bordo i due familiari illesi ma sotto shock e li ha portati al rifugio Refavaie. In una seconda rotazione ha trasportato in quota due operatori della Stazione di Caoria, pronti in piazzola a Canal San Bovo. I due soccorritori sono stati sbarcati in hovering e, una volta raggiunto il luogo particolarmente impervio dove si trovava l'infortunato, hanno supportato l'equipaggio dell'elisoccorso nelle fasi di imbarellamento e recupero. L'infortunato è stato verricellato a bordo dell'elicottero e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.