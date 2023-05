Intervento sul gruppo del Lagorai per tre escursionisti stranieri sorpresi dal maltempo

I tre escursionisti, che erano intenzionati a raggiungere il bivacco Paolo e Nicola ma erano in difficoltà a proseguire in autonomia a causa del maltempo, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112

Si è concluso intorno alle 19.30, martedì 23 Maggio, un intervento in soccorso di tre escursionisti tedeschi - un uomo del 1997 e due donne del 1995 e del 1964 - sorpresi da un temporale e dalla grandine mentre si trovavano in cima al Dos Caligher nel gruppo del Lagorai (Predazzo, Val di Fiemme), a una quota di circa 2.200 m.s.l.m.. I tre escursionisti, che erano intenzionati a raggiungere il bivacco Paolo e Nicola ma erano in difficoltà a proseguire in autonomia a causa del maltempo, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 15.30.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento della Stazione di Moena, mentre l'elicottero non è potuto decollare da Mattarello a causa della scarsa visibilità in quota. Quattro soccorritori sono saliti fino a malga Valmaggiore con i mezzi e da lì, a piedi, hanno percorso il sentiero innevato fino a raggiungere i tre escursionisti, illesi ma infreddoliti, intorno alle 18.30. Considerato che il percorso di rientro sarebbe stato lungo e pericoloso per la presenza di pendii ripidi e molta neve e grazie a un miglioramento delle condizioni meteo, l'elicottero di Trentino Emergenza è volato in quota per recuperare i tre escursionisti e i soccorritori e per portarli a valle in sicurezza fino a malga Valmaggiore.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raccomanda di prestare molta attenzione nella preparazione della propria escursione, consultando i bollettini meteorologici e informandosi sulle condizioni ambientali del luogo in cui si intende andare. In quota è ancora possibile trovare neve.