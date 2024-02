Intervento sul monte di Mezzocorona

Escursionista scivola procurandosi un trauma cranico

Un'escursionista del 1971 di Giovo è stata elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essersi infortunata sul monte di Mezzocorona. La donna si trovava nei pressi del ponte tibetano quando è salita lungo un pendio che costeggia il sentiero principale, per poi scivolare per circa 4 metri, sbattendo la testa e procurandosi una ferita. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre sul posto si portavano gli operatori della Stazione Rotaliana Bassa val di Non del Soccorso Alpino con i mezzi. La donna è stata recuperata a bordo dell'elicottero con il verricello, assistita dall'equipe sanitaria e trasportata all'ospedale Santa Chiara in buone condizioni di salute.