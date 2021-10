Intervento sul sentiero di rientro della ferrata Rio Secco (Faedo)

L'infortunato è stato imbarcato a bordo con il verricello e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Un escursionista di 75 anni residente a Vigolo Vattaro è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per le escoriazioni e i possibili traumi riportati dopo essere scivolato per circa 15 metri lungo un pendio roccioso. L'uomo era da solo, aveva da poco terminato la ferrata Rio Secco (Faedo) e stava percorrendo il sentiero di rientro E408 quando, in un tratto particolarmente ripido del percorso, è scivolato e ruzzolato lungo il pendio, finendo in una zona impervia.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenza 112 è arrivata intorno alle 15 da parte di un altro escursionista che passava per caso ed ha trovato l'uomo in difficoltà.



Il Coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento degli operatori delle Stazioni Rotaliana-Bassa Val di Non e Paganella Avisio.

Dieci soccorritori, tra cui vi era anche un operatore sanitario, si sono avvicinati al luogo dell'incidente percorrendo con i mezzi la strada forestale che arriva nei pressi dell'uscita della ferrata. In circa mezzora di cammino hanno raggiunto l'infortunato e gli hanno prestato le prime cure. Dopo averlo stabilizzato e imbarellato, lo hanno trasportato a spalla fino al sentiero, e da lì in una zona più aperta, per consentire il recupero da parte dell'elicottero.

L'infortunato è stato imbarcato a bordo con il verricello e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.