Intervento sulla via Boomerang sul monte Brento

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, che ha imbarcato a bordo la guardia attiva di turno del Soccorso Alpino, per dare supporto nelle operazioni di recupero.

Un climber del 1984 di Volta Mantovana (MN) è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per un possibile trauma ad un arto inferiore, riportato dopo essere caduto per circa sei metri sulla via Boomerang sul monte Brento (Dro, Valle del Sarca).

L'uomo era primo di cordata e si trovava nella parte alta della parete, al quart'ultimo tiro della via, insieme ad altri due compagni. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16.30.

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, che ha imbarcato a bordo la guardia attiva di turno del Soccorso Alpino, per dare supporto nelle operazioni di recupero.

Il Tecnico di elisoccorso è stato verricellato in parete e, in accordo con il medico, ha stabilizzato l'infortunato. Dopo aver verricellato a bordo l'infortunato, anche i due compagni illesi sono stati recuperati sull'elicottero, trasferiti a Gaggiolo e affidati agli operatori della Stazione di Riva del Garda. L'infortunato è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento.